Счетная палата выявила отсутствие системных мер развития Байкальского региона

ТАСС, 11 февраля. Счетная палата (СП) выявила отсутствие системных мер развития Байкальского региона - Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края - и несбалансированность бюджетов этих субъектов. Об этом сообщила пресс-служба СП по итогам проверки хода реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на 2016-2018 годы".

"Проверка показала, что для Байкальского региона, в который входят Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область, не определены на национальном уровне цели опережающего развития, этапы и сроки их достижения. Не сформированы состав показателей, значения которых должны быть выше среднего по России, а также конкретные сроки достижения этих показателей", - говорится в сообщении со ссылкой на аудитора СП Юрия Росляка.

По данным ведомства, инвестиции в Байкальский регион в 2018-2020 годах составят 491,3 млрд рублей, более половины этой суммы - средства федерального бюджета. "Однако объективно оценить объем необходимого финансирования в отсутствии четких целей сейчас затруднительно, - отметили в Счетной палате. - Так, федеральные и региональные стратегии социально-экономического развития территорий Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области долгое время не были актуализированы".

В пресс-релизе Счетной палаты указывается, что консолидированные бюджеты трех субъектов несбалансированы, и за прошедшие три года утвержденные расходы там росли сильнее доходов. Существенное сокращение объема долга - как государственного, так и муниципального - не произошло.

По оценке Счетной палаты, на балансировку консолидированных бюджетов уйдет несколько лет. "На основе складывающегося сегодня роста собственных доходов [можно прогнозировать, что] сбалансированность доходов и расходов по собственным прогнозам регионов в Бурятии не будет достигнута до 2021 года, в Иркутской области - до 2022, в Забайкалье - вообще до 2030 года", - приводит пресс-служба слова Росляка.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. Географически Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область объединяет расположение в Восточной Сибири, в пределах Байкальской природной территории. На все три региона распространяется действие ряда федеральных целевых программ, в том числе ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".