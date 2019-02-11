Госэкспертиза проекта участка ВСМ Нижний Новгород - Казань может завершиться в 2019 году

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. АО "Скоростные магистрали" планирует завершить государственную экспертизу участка Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань из Нижнего Новгорода до Казани в 2019 году. Об этом в понедельник на коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сообщил руководитель ведомства Ленар Сафин.

"На сегодняшний день проектная документация [по участку Москва - Нижний Новгород] разработана, завершается проектирование - по участку Нижний Новгород - Казань. Я думаю, что заказчик проекта [АО "Скоростные магистрали"] планирует завершить, получить положительное заключение [государственной] экспертизы в этом году, и документация будет готова для его реализации", - сказал он.

Ранее сообщалось, что первый участок ВСМ Москва - Казань, Железнодорожный (Московская область) - Гороховец (Владимирская область) планируется построить до конца 2024 года.

Первый этап реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва - Казань предполагает строительство новой выделенной железнодорожной линии длиной 301 км на участке Железнодорожный - Гороховец для поездов со скоростями до 400 км/ч и организацию движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода, включая участки уже существующей инфраструктуры (общая протяженность линии составит 408 км).

Проектирование магистрали на участке Железнодорожный - Гороховец завершено, получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Новая линия предполагает семь остановок от Москвы до Нижнего Новгорода: Ногинск, Орехово-Зуево, Петушки, Владимир, Ковров, Гороховец, Дзержинск. С учетом всех семи остановок по новой линии поезда будут следовать два часа 31 минуту.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.