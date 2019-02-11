Российское приложение для вызова беспилотных такси разработают в 2021 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Приложение для вызова беспилотных такси с виртуальным водителем-собеседником разрабатывают специалисты рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет", его выпуск планируется в 2021 году. Об этом ТАСС рассказал представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

"Проект с рабочим названием "Виртуальный автособеседник", который станет частью сервисов для вызова беспилотных такси, разрабатывается специалистами рабочей группы НТИ "Автонет", его выпуск планируется в 2021 году, когда подойдет к концу эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей", - сказал Федосеев.

Сейчас проект проходит эскизное проектирование. "Для начала тестирования этой программы необходимо провести переговоры с компаниями, которые собираются использовать беспилотные автомобили в качестве такси", - отметили в НТИ "Автонет".

Предполагается, что услуга "виртуального водителя" будет предоставляться бесплатно. А стоимость самой поездки на беспилотном такси ожидается ниже, чем на обычном, минимум на 25%.

"Во время поездки в беспилотном такси, вам не придется сидеть и слушать радио. С " виртуальным водителем " можно будет обсудить футбол, политику и даже пофилософствовать. Он с удовольствием поддержит любую беседу", - рассказал представитель НТИ "Автонет".

При каждой новой поездке можно будет сразу вернуться к прошлому диалогу, и если пользователь авторизируется, то "виртуальный таксист" будет знать увлечения пассажира, добавил Федосеев. По данным экспертов НТИ "Автoнет", каждый пятый пассажир такси предпочитает вести беседы с водителем.

НТИ "Автoнет"

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная комплексная программа создания условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках. В апреле 2018 года глава правительства РФ утвердил дорожные карты Национальной технологической инициативы на период до 2035 года по пяти направлениям, среди которых "Автонет" (беспилотный транспорт). Ее реализация должна привести к появлению в России разработок в сфере беспилотного транспорта и в целом в области интеллектуальных транспортных систем.