Минсельхоз предварительно оценил экспорт продукции АПК из России за 2018 год в $26 млрд

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса по итогам 2018 года мог достигнуть $26 млрд. Такую оценку в ходе выставки "Продэкспо" озвучила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Отрасль достаточно хорошо развивается, $25,8-25,9 [млрд]. Сейчас идут подсчеты. До $26 [млрд], я думаю, мы 2018 год дотянем", - сказала она.

По словам Лут, России удалось выйти на самообеспеченность практически по всем продуктам питания. "Немного позиций у нас осталось, по которым мы не дотягиваем в рамках доктрины продовольственной безопасности", - отметила она. Это касается овощей закрытого грунта, однако РФ может восполнить это отставание в течение нескольких лет, считает заместитель министра.

Кроме того, по ее оценкам есть некоторое отставание в молочной отрасль, которая сейчас является самой поддерживаемой отраслью АПК. В остальных отраслях проблем с самообеспеченностью нет, подчеркнула Лут.

Основной экспортируемой продукцией сектора остаются зерновые. В течение 5-6 лет Россия планирует достичь урожая в 150 млн т в год, заключила замглавы Минсельхоза.

В конце января министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время встречи с президентом Владимиром Путиным сообщал о том, что экспорт продукции АПК из РФ в 2018 году может составить $25,9 млрд.