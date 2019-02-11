Россия начала поставки мяса птицы в Китай

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские компании начали поставки мяса птицы в Китай, поставки молочной продукции могут начаться в начале 2019 года. Об этом в ходе выставки "Продэкспо" сообщила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

"В конце прошлого года мы подписали с китайскими партнерами протокол о возможности поставок нашей молочной продукции и <...> птицеводческой продукции на территорию Китая. 23 [российских] площадки было одобрено с китайской стороны <...> на поставки птицы. Первые поставки уже начаты", - сказала она.

Говоря о поставках отечественной молочной продукции в Китай, Лут напомнила, что пока такое право имеют 10 российских компаний. Список из еще 23 российских компаний был направлен на согласование в Китай, и Минсельхоз надеется, что в ближайшее время они также получат право на поставку продукции. "По молочке первые поставки, мы надеемся, начнутся в середине года", - сообщила заместитель министра. По её словам, сейчас компании начнут активно работают как над ассортиментом продукции, которую потребляют в Китае, так и над логистикой, над регистрацией торговых марок.

Активные поставки молочной продукции на китайский рынок Минсельхоз ожидает к концу 2019 года, добавила Лут.