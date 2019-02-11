Волин заявил, что почти все оборудование для цифрового ТВ произвели или локализовали в РФ

ТУЛА, 11 февраля. Практически все оборудование для цифрового телевидения произведено или локализовано на территории России. Об этом сообщил в понедельник журналистам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в ходе рабочей поездки в Тулу.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

В понедельник Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня приступают к отключению аналогового вещания федеральных телеканалов и переходят на цифровое эфирное телевидение.

"У нас большой интересный рынок. Многие наши предприятия готовы к работе на этом рынке, более того, если мы говорим вообще про цифровое телевидение, нас не может не радовать тот факт, что практически все оборудование, которое было использовано для строительства цифрового телевидения в стране - это было оборудование или произведенное, или локализованное на территории РФ", - сказал Волин.

По его словам, в настоящее время "идет сращивание интернет-технологий и ТВ-технологий". "И одна из задач, которые стоят здесь, заключаются в том, чтобы постоянно идти на гребне тенденции. И в том числе за счет того, чтобы производить отечественное необходимое оборудование", - считает Волин.

Технологии "второго экрана"

Как отметил замминистра, переход на цифровое телевизионное вещание дает возможность развивать технологии "второго экрана".

"Российские СМИ все уже работают в "цифре" с точки зрения производства. Это дает новые, совершенно уникальные возможности <...> чтобы прийти к технологии так называемого второго экрана, когда вы смотрите один экран, а по второму экрану - планшет или мобильный телефон - [будете] получать дополнительную информацию [о том], что у вас на большом экране", - сказал Волин.

Замминистра уточнил, что также цифровое ТВ позволяет развивать новые стандарты высокой четкости. "Это 4К [разрешение], есть уже разработки 8К, они не всегда будут заметны на экране средних размеров, но это достаточно серьезную роль играет для больших экранов. Это очень востребовано с точки зрения спортивных соревнований, фильмов. Интерактивность, "цифра" дает возможность зрителю соучаствовать, выбирать, есть технологии, которые позволяют при трансляции соревнования выбирать, с какой камеры или с какого ракурса вы хотите посмотреть - погружение зрителя", - уточнил Волин.

Третий мультиплекс

Создание третьего мультиплекса для региональных телеканалов должно проходить без привлечения средств из бюджета РФ, заявил Алексей Волин.

В первый мультиплекс входит 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, "Россия-1", "Матч-ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Второй мультиплекс включает в себя каналы "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

"Наша позиция заключается в следующем: если создавать третий мультиплекс, то, конечно, его нужно создавать без бюджетных дотаций. Потому что телевидение - это бизнес, и если у нас компании региональные занимаются телевизионным бизнесом, совершенно непонятно, почему государство должно этот бизнес дотировать <...> Другое дело, что местные власти, если они в этом заинтересованы, могут уже по-своему выстроить свои отношения с представителями телевизионных компаний", - сказал Волин.

Переход на "цифру" происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Отключение аналогового вещания пройдет в три этапа и завершится 3 июня 2019 года.

В новость были внесены изменения (12:39 мск) — добавлены цитаты Волина