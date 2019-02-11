Бензин в России с 4 по 8 февраля подешевел на одну-две копейки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 4 по 8 февраля 2019 года снизились на одну копейку и две копейки и составили 42,02 рубля и 45,16 рубля за 1 л соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 39 696 рублей за 1 т, что на 603 рубля меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 опустились на 762 рубля, до 40 320 рублей за 1 т.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 41 382 рубля за 1 т, что на 647 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 763 рубля, до 41 907 рублей за 1 т.

Средняя цена дизельного топлива зимних сортов за рассматриваемый период не изменилась, составив 47,7 рубля за 1 л. Вместе с тем рост цен на этот вид топлива зафиксирован в Уральском федеральном округе - на 14 копеек, до 48,09 рубля за 1 л, а в Сибирском округе стоимость топлива снизились на шесть копеек, до 49,61 рубля за 1 л.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 497 рублей и составила 61 015 рублей.