Контрольно-счетная палата нашла 90 нарушений в Госжилфонде Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата Петербурга обнаружила более 90 нарушений в деятельности Дирекции по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга (Госжилфонд) и ее учредителя - городского жилищного комитета. Об этом сообщила пресс-служба контрольного ведомства.

"По итогам проверки установлено более 90 случаев нарушений, которые привели к потерям средств бюджета в размере более 2,1 миллиона рублей и недополучению возможных доходов в общей суме 4,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В ходе проверки были проанализированы расходы учреждения за 2016-2018 годы, а также исполнение требований законодательства.

Среди нарушений - завышение на 1,3 млн рублей жилищным комитетом объема субсидии, направленной дирекции для выполнения государственного задания в 2018 году. Эти средства были выделены на расходы по добровольному страхованию служебного автотранспорта (КАСКО), а также на содержание и ремонт домофонов, противопожарных систем и систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Однако данные расходы уже были включены в стоимость проживания в домах жилищного фонда коммерческого использования.

По данному факту КСП составила протокол об административном правонарушении по статье 15.15.15 КоАП РФ (нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания) в отношении первого заместителя председателя жилищного комитета Василия Осипова. Протоколы переданы в суд. Санкции статьи предусматривают штраф до 30 тысяч рублей.

Также дирекция, по данным КСП, без основания применила повышающий коэффициент для оплаты труда ряду работников, что привело к излишнему расходованию более 1,1 млн рублей. Кроме того, выявлены нарушения законодательства в сфере госзакупок, правил ведения бухгалтерского учета, в сфере управления и распоряжения государственной собственностью. Установлено, что учреждение в отсутствие правовых оснований занимает 18 жилых и нежилых помещений.

Отчет, содержащий информацию о результатах проверки, направлен врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову, председателю Законодательного Собрания Вячеславу Макарову, прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко.