Что нужно знать про автомобили Aurus

Впервые о создании в России автомобилей, на которые "в обозримом будущем" с немецких Mercedes-Benz и BMW пересядут президент, премьер-министр и другие высокопоставленные российские госслужащие, сообщил журналистам глава Управления делами президента РФ Владимир Кожин 12 октября 2012 года. По словам Кожина, требования к новым машинам сформулировала рабочая группа под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича.

Проект получил название "Единая модульная платформа" (ЕМП), но в СМИ стал более известен как "Кортеж". С 2013 года его реализацией по заказу Минпромторга занимался Государственный научный центр РФ "ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (ФГУП "НАМИ", Москва).

Для реализации проекта была образована международная кооперация предприятий на инжиниринговой базе НАМИ. В середине 2014 года Минпромторг выбрал концерн Sollers в качестве производителя всех моделей линейки — лимузина, седана, минивэна (микроавтобуса) и внедорожника.