Что нужно знать про автомобили Aurus

15 февраля автодилеры начинают принимать заказы на Aurus — линейку люксовых российских автомобилей, ранее получившую известность как проект "Кортеж". Дебют нового отечественного лимузина состоялся на инаугурации Владимира Путина 7 мая 2018 года. Что необходимо знать об этом уникальном представительском авто — в материале ТАСС.
О новом авто для чиновников впервые заговорили в 2012 году
Впервые о создании в России автомобилей, на которые "в обозримом будущем" с немецких Mercedes-Benz и BMW пересядут президент, премьер-министр и другие высокопоставленные российские госслужащие, сообщил журналистам глава Управления делами президента РФ Владимир Кожин 12 октября 2012 года. По словам Кожина, требования к новым машинам сформулировала рабочая группа под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича.
Проект получил название "Единая модульная платформа" (ЕМП), но в СМИ стал более известен как "Кортеж". С 2013 года его реализацией по заказу Минпромторга занимался Государственный научный центр РФ "ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (ФГУП "НАМИ", Москва).
Для реализации проекта была образована международная кооперация предприятий на инжиниринговой базе НАМИ. В середине 2014 года Минпромторг выбрал концерн Sollers в качестве производителя всех моделей линейки — лимузина, седана, минивэна (микроавтобуса) и внедорожника.
Автомобили выходят под брендом Aurus и называются в честь кремлевских башен
Слово Aurus — это сочетание латинского aurum — "золото" и Russia — "Россия". Лимузин Aurus Senat был впервые использован Путиным на церемонии инаугурации 7 мая 2018 года. В тот же день стало известно, что моделям ЕМП присвоены названия в честь Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Московского Кремля: лимузин и седан получили имя Senat, внедорожник — Komendant, минивэн — Arsenal.
Сейчас автомобили Senat и Arsenal эксплуатируются в кортеже главы государства. Прототип модели Komendant появится в начале 2019 года. Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке Sollers в Алабуге. Там будут созданы мощности для выпуска 5 тыс. автомобилей в год. Сейчас автомобили марки Aurus в фактически единичных экземплярах производятся на площадке НАМИ в Москве. Максимальная мощность этой площадки — 220–250 машин в год. Пока в производстве только лимузин и седан (спрос на которые на два года вперед перекрывает производственные мощности НАМИ).
Главная черта проекта — российский характер
Согласно задумке авторов проекта, автомобили должны были быть целиком разработаны российскими инженерами, конструкторами и дизайнерами и собраны из комплектующих, бóльшая часть которых произведена в России. Красноярские диски, нижнекамские шины, амортизация от завода в Башкирии, аэродинамические щитки из Ярославля, кожаный салон из Рязани, топливный бак из Нижнего Новгорода — все это было разработано специально для автомобиля.
Команду проекта набирали по всему миру: часть сотрудников уже работала в НАМИ, другие пришли в институт специально "под проект" из других российских организаций, третьи и вовсе вернулись для работы над ним из-за границы, как, например, главный конструктор проекта Вадим Переверзев. В качестве экспертов к работе были привлечены сотрудники иностранных инжиниринговых компаний, но всю непосредственную разработку вела только российская команда. В создании внешнего вида автомобилей проекта ЕМП иностранные специалисты не участвовали вовсе.
Лимузин оснащен по последнему слову техники
Автомобили оснащены всеми известными на данный момент системами обеспечения активной и пассивной безопасности водителя и пассажиров. А в лимузин первого лица государства интегрированы еще и особые конструкторские элементы, которые, конечно же, остаются засекреченными. "Дополнительно у нас в машине стоит комплекс систем помощи водителю за рулем, — рассказывал Переверзев. — Это и адаптивный круиз-контроль, и система автоматического экстренного торможения, и система предотвращения столкновения, которая сама распознает пешеходов по ходу движения".
В июне 2016 года из интервью министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова "Российской газете" стало известно, что прототипы лимузина на краш-тестах в Германии и в РФ получили максимальные пять звезд по безопасности.
Кроме того, все машины Aurus — это гибридные автомобили, первые в истории отечественного автопрома. При этом разработана платформа так, что в случае создания необходимой инфраструктуры ее можно будет переориентировать на сборку уже чистых электромобилей.
Технические характеристики лимузина
• Длина — 6620 мм.
• Ширина — 2000 мм.
• Высота — 1695 мм.
• Дорожный просвет — 200 мм.
• Двигатель — 4,4 л V8 (598 л.с.).
• Масса — 6500 кг (бронированная версия).
• Привод — AWD (полный).
• Коробка передач — автоматическая 9-ступенчатая.
Aurus — это полностью "цифровой" автомобиль
При создании этой модели использовались методы цифрового производства. Все процессы — от проектирования и моделирования до испытаний и производства компонентов (включая аддитивные технологии) — были осуществлены в цифровой среде. Это позволит развивать автомобили дальше, реализуя на следующих этапах проекта еще более инновационные технические решения, обеспечивающие новые эксплуатационные характеристики.
На его создание ушло 12,4 млрд рублей
Благодаря идее единой платформы, оптимизировать затраты на разработку автомобилей удалось уже на этапе конструкторских работ. Всего за четыре года на работы по проекту из бюджета было выделено 12,4 млрд рублей. Окупить их предполагается в том числе за счет коммерческих продаж автомобилей, которые по плану должны начаться в 2019 году. В первый год продать планируется около 50–70 машин.
Ожидается, что основными конкурентами нового семейства автомобилей на рынке станут такие марки, как Mercedes-Maybach, Bentley и Rolls-Royce в сопоставимых комплектациях. Однако планируется, что цены на автомобили отечественного производства будут ниже, чем на модели зарубежных конкурентов. По оценке Мантурова, российская машина дешевле конкурентов на 15%. Ранее сообщалось, что цена первых автомобилей Aurus превысит 10 млн рублей.
В июле 2018 года стало известно, что холдинг из ОАЭ Tawazun проинвестирует в производство Aurus €110 млн и получит около 30% в проекте. Еще 60% — у НАМИ и около 5% — у российского производителя Sollers.
Это первый с конца 1980-х годов российский лимузин
Последним отечественным автомобилем представительского класса был бронированный лимузин ЗИЛ-41052, выпущенный в середине 80-х годов прошлого века и на тот момент не имевший аналогов в мире. Он обладает наивысшим классом безопасности, а конструкция шасси такова, что его невозможно перевернуть. На таком автомобиле ездил последний генеральный секретарь ЦК КПСС, он же первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
Первый президент РФ Борис Ельцин пользовался Mercedes-Benz S500, второй президент — Владимир Путин — ездил уже в основном на черных Mercedes-Benz S600 Guard Pullman W220. Президент Дмитрий Медведев передвигался на Mercedes-Benz Pullman S600 Guard W221.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину понравился автомобиль и он будет пользоваться им постоянно.
При подготовке материала использовалась информация "ТАСС-Досье"