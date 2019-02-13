"Газпром" построит 15 межпоселковых газопроводов в Ярославской области до 2021 года

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. "Газпром" планируется построить в Ярославской области 15 межпоселковых газопроводов до 2021 года. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС губернатор региона Дмитрий Миронов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее сообщалось, что власти Ярославской области подписали программу газификации региона с "Газпромом" до 2021 года. В рамках этой программы намечены ускоренные темпы газификации сельской местности.

"Многое удалось сделать благодаря соглашению, подписанному с председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером. Со стороны региональной власти проводится работа по подготовке будущих потребителей природного газа, то есть осуществляется синхронизация создания газовой инфраструктуры на местах с перспективами развития территорий. Согласно достигнутым договоренностям ПАО "Газпром", до 2021 года планирует построить в регионе 15 межпоселковых газопроводов", - сказал Миронов.

По словам губернатора, в текущем году запланировано строительство еще трех межпоселковых газопроводов до семи населенных пунктов.

"Также, со стороны ПАО "Газпром" две подрядные организации осуществляют проектирование 10 новых объектов газораспределительных систем", - добавил он.

"Выполнение указанных мероприятий совместно с ПАО "Газпром" предоставит техническую возможность газифицировать в Ярославской области до 2022 года 46 котельных и более 7,7 тыс. домовладений в 36 населенных пунктах", - сказал Миронов.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.