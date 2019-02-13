Миронов: инвестор готов вложить 700 млн рублей в Ярославский ликероводочный завод

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Инвестором Ярославского ликероводочного завода выступают частные лица, которые готовы вложить в предприятие около 700 млн рублей. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС губернатор региона Дмитрий Миронов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ярославский ликероводочный завод был основан в 1901 году. Он выпускал водки "Ярославская Хлебосольная", "Ярославская Классическая", бальзам "Старый Ярославль" и другие алкогольные напитки. В 2015 году Росалкогольрегулирование приостановило лицензию предприятия, в 2016 году Арбитражный суд области признал его банкротом. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства предприятия за неуплату налогов в размере 2,5 млрд рублей.

"Инвестором старейшего ярославского завода, выступают частные лица, которые, по предварительным оценкам, планируют поэтапно вложить в актив порядка 700 млн рублей. Масштабные работы по реконструкции предприятия начались в конце октября. Параллельно новая команда приступила к модернизации производства. Важно, что инвесторы, управляющая компания и менеджмент завода разделяют позицию правительства области - восстановить один из лучших заводов страны и возродить его более чем вековую традицию", - сказал Миронов.

По словам губернатора, в настоящее время завод проходит комплексную проверку на соответствие обязательным критериям, предъявляемым Росалкогольрегулированием.

"Эта процедура необходима для получения лицензии, документы на получение которой планируется подать в ближайшее время. Если все согласования пройдут в срок, то первую бутылку ликероводочный завод сможет выпустить уже летом текущего года", - добавил Миронов.

На заводе работают порядка 50 человек, большинство из них бывшие сотрудники завода.

"На начальном этапе завод даст области более 150 рабочих мест, в зависимости от роста темпов производства это число может расти", - уточнил губернатор.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.