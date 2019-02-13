Власти Адыгеи представят на инвестиционном форуме в Сочи проект по реконструкции ТЦ "Мега"

МАЙКОП, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи представят на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект по реконструкции семейного торгового центра (ТЦ) "Мега Адыгея" и строительства для него новых площадей, сообщили ТАСС в среду в министерстве экономического развития и торговли республики.

"На форуме будет представлен проект "Строительство и реконструкция семейного торгового центра "Мега Адыгея". Им предусмотрено строительство на территории ТЦ новых объектов общей площадью 106 тыс. кв. метров, реконструкция 25,5 тыс. кв. метров существующих торговых площадей, создание 1,8 тыс. новых парковочных мест, реконструкция транспортной развязки кругового движения. Стоимость проекта составляет 14 млрд рублей", - сказали в министерстве.

Общая площадь семейного торгового центра "Мега Адыгея" после реконструкции будет увеличена вдвое - до 190 тыс. кв. метров. По данным ведомства, объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, обеспечив рабочими местами порядка 2 тыс. человек.

ТЦ "Мега Адыгея" в Тахтамукайском районе Адыгеи был построен в 2008 году, вложенные в него компанией IKEA (сейчас Ingka Centres) инвестиции составили порядка 4 млрд рублей. Шведская компания также построила за свой счет на прилегающей к торговому центру территории двухуровневую развязку, ставшую важной частью транспортной инфраструктуры федеральной трассы М4 "Дон". Развязка обеспечивает беспрепятственное автомобильное движение по Тургеневскому шоссе, связующему Адыгею и Краснодарский край.

Власти Адыгеи также представят на форуме в Сочи пакет инвестиционных предложений, включающий проекты по созданию в республике трех индустриальных парков - "Теучежский", "Майкопский" и "Яблоновский". Среди инвестпредложений региона - проект создания туристско-рекреационного парка "Джэнэт", химического комплекса по переработке природного газа, а также производства по переработке сельхозкультур и центра семейного досуга в Майкопе.

Российский инвестиционный форум пройдёт в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.