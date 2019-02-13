{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российский инвестиционный форум - 2019

Кабмин запустит в Instagram и "ВКонтакте" трансляцию мероприятий форума в Сочи

Также основные тезисы выступлений главы кабмина опубликуют в Twitter-аккаунтах правительства на русском и английском языках

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 14-15 февраля примет участие в пленарном заседании и ряде других мероприятий Российского инвестиционного форума "Сочи-2019". Об этом сообщает пресс-служба кабмина. При этом правительство планирует запустить в своих официальных каналах в соцсетях Instagram и "ВКонтакте" онлайн-трансляции с основных площадок форума.

"В дни проведения форума правительство РФ в своих официальных каналах в соцсетях Instagram и "ВКонтакте" запустит специальный проект "Сочи stories" - с оперативной публикацией live-видео и фото с площадки Российского инвестиционного форума в Сочи", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Кроме того, основные мероприятия форума с участием Медведева можно будет увидеть в прямой трансляции в аккаунте правительства в "ВКонтакте" и на его YouTube-канале. Основные тезисы выступлений главы кабмина будут публиковаться в твиттер-аккаунтах правительства на русском и английском языках. В пресс-службе добавили, что "следить за публикациями можно будет, в том числе, с помощью официального хэштэга Российского инвестиционного Форума - #ФорумСочи".

Рабочая программа премьера

Дмитрий Медведев, как ожидается, 14 февраля выступит на пленарном заседании "Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции" и примет участие в работе круглых столов "Экономика городского комфорта" и "Продолжительность здоровой жизни - основа развития общества". Он также будет присутствовать на церемонии награждения лауреатов конкурса "Премия развития", которая присуждается госкорпорацией "ВЭБ.РФ" за значительный вклад в социально-экономическое развитие России.

В тот же день Медведев встретится с представителями российских деловых кругов. На следующий день, 15 февраля, премьер-министр проведет встречу с главами регионов.

В кабмине отметили, что главной темой форума в этом году станет реализация национальных проектов. В работе форума примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Дмитрий Козак, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Виталий Мутко, министр экономического развития Максим Орешкин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр просвещения Ольга Васильева, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, а также руководители регионов, представители отечественных компаний и бизнес-сообщества.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГолодец, Ольга ЮрьевнаМутко, Виталий ЛеонтьевичТопилин, Максим АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичГоликова, Татьяна АлексеевнаНовак, Александр ВалентиновичКозак, Дмитрий НиколаевичЯкушев, Владимир ВладимировичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияДитрих, Евгений ИвановичВасильева, Ольга ЮрьевнаАкимов, Максим АлексеевичОрешкин, Максим СтаниславовичЧеботарев, Сергей ВикторовичНосков, Константин ЮрьевичРоссийский инвестиционный форум - 2019
КРСК примет участие в создании центра реабилитации и санаторного лечения в Пятигорске
Современный комплекс создадут на базе "Ленинских скал"
Читать полностью