Гордеев заявил, что закон об органике может быть распространен на непищевую продукцию

НЮРНБЕРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Действие закона, регламентирующего производство в РФ органической продукции, может быть расширено с пищевой продукции на косметику, бытовую химию и другие товары, соответствующие предложения будут вноситься, рассказал журналистам вице-премьер России Алексей Гордеев в кулуарах выставки "БиоФах", которая проходит в Нюрнберге 13-16 февраля.

"Закон новый, он принят летом прошлого года. Практика применения, конечно, покажет, что надо в закон добавлять, вводить новую терминологию, расширять продукцию. Конечно, все это будем по пути идти и вносить [такие предложения]", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли распространение закона на виды непищевой продукции.

Гордеев также рассказал, что идет активное обсуждение вопросов сертификации с другими странами, в частности, это стало предметом разговора с министром продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлией Клёкнер.

"Мы договорились о том, что сейчас будет поручение и с ее стороны, и с нашей стороны, чтобы была создана рабочая группа и, соответственно, начался процесс обсуждения, как нам сделать взаимное признание сертификации. Одновременно мы попросили передать нам опыт, сделать некое обучение. У нас на сегодня только одна компания, которая может заниматься аккредитацией, этого, конечно, мало. Нужно расширить и количество специалистов, и количество компаний, которые бы работали на этом рынке", - пояснил вице-премьер.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал закон, регламентирующий производство в РФ органической продукции. Документ вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции" и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Положения закона не распространяются на парфюмерию, косметику, лекарства, семена лесных растений, продукцию охоты и рыбалки (за исключением продукции аквакультуры). Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.