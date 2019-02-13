В Ярославле построят пятизвездочный отель за 1,2 млрд рублей

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Пятизвездочный отель за 1,2 млрд руб. построят в центре Ярославля на Волжской набережной, в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО, в конце 2021 года. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС губернатор региона Дмитрий Миронов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Как сообщалось ранее, резидент действующего в регионе фармацевтического кластера АО "Р-Фарм" планирует построить в Ярославле пятизвездочный гостиничный комплекс. Соответствующее соглашение было подписано в 2017 году.

"Гостиничный комплекс будет расположен на Волжской набережной в центральной части города Ярославля <…> Сдача объекта запланирована на конец 2021 года. В реализацию проекта будет инвестировано 1,2 млрд руб.", - сказал Миронов.

По словам губернатора, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Начать строительство планируется в 2019 году.

"Земельный участок граничит с памятником архитектуры XIX века - Ильинско-Тихоновской церковью, на юге с Митрополичьими Палатами - памятником архитектуры XVII века, на западе с площадью Челюскинцев и памятником "Вечный огонь", восточная граница участка выходит на Волжскую набережную и прогулочную пешеходную зону. Комплекс будет находиться в зоне ЮНЕСКО. Концепция проекта предполагает регенерацию исторической среды и полное соответствие существующим требованиям", - сообщил Миронов.

В 2005 году исторический центр Ярославля был внесен в зону всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади 110 га находится 140 памятников архитектуры, включенных в списки государственной охраны, еще приблизительно столько же - выявленных дополнительно и ждущих принятия под охрану.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.