Калужский комплекс глубокой переработки пшеницы откроют в 2019 году

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Биотехнологический комплекс глубокой переработки пшеницы "Росва" будет открыт в Калужской области в 2019 году. Объем инвестиций составит порядка 20 млрд рублей, сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в среду.

"Мы в этом году завершаем строительство биотехнологического комплекса "Росва". Это комплекс по глубокой переработке пшеницы, в него уже вложено 16 млрд рублей, а в целом будет около 20 млрд рублей. В этом году он откроется", - сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что продукция комплекса "Росва" будет поставляться, в частности, за рубеж. На предприятии будут производить сорбитовый и глюкозно-фруктозный сиропы, пшеничный крахмал, глютен, корма для животных. Планируемая мощность - около 250 тонн переработки пшеницы в год.

В июле 2012 года было подписано инвестиционное соглашение между инвестором, правительством региона, городской управой Калуги и корпорацией развития Калужской области. Спустя три года был сдан в эксплуатацию зерновой склад мощностью 170 тыс. тонн единовременного хранения, который является частью биотехнологического комплекса. Согласно данным на сайте проекта, инвестором является научный руководитель Института перспективных научных исследований при отделении общественных наук Российской академии наук Лев Черной.

Всего в 2019 году в Калужской области планируется ввести в эксплуатацию 10 крупных предприятий, на которых будет создано как минимум 1,5 тыс. рабочих мест. Среди наиболее значимых проектов завод по производству спецтехники для обслуживания промышленных предприятий "Технострой", первая очередь завода по производству концентратов красителей и добавок для пластмасс "Габриэль-Хеми-Рус".

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.