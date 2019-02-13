Reuters: группа сенаторов США намерена предложить билль о санкциях против России

ТАСС, 13 февраля. Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий намерена предложить законопроект, предусматривающий введение новых экономических санкций в отношении России в связи с якобы имевшим место российским вмешательством в американские выборы и кризисом на Украине. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на офис старшего демократа сенатского комитета по иностранным делам Роберта Менендеса (от штата Нью-Джерси).

Если проект закона будет принят Конгрессом и одобрен президентом Трампом, он будет включать новые ограничительные меры в отношении российского банковского и энергетического сектора, а также госдолга РФ.

Законопроект предусматривает санкции в отношении любых сделок со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, в отношении проектов российских государственных компаний энергетического сектора за пределами РФ, а также в отношении инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами территории РФ. Билль также предполагает санкции в отношении российского кибернетического сектора, а также российских банков, которые американские сенаторы подозревают в поддержке деятельности по вмешательству в предвыборные кампании за рубежом.

Авторами законопроекта, который предполагается внести в верхнюю палаты Конгресса США, являются сенатор-демократ Роберт Менендес и сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина). Этот билль является усиленной версией аналогичного законопроекта, который Менендес и Грэм пытались предложить в прошлом году и который в итоге не получил поддержку в Сенате.