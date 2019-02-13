Минфин счел успешным первое размещение ОФЗ без лимита предложения

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минфин России назвал успешным первое размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) без лимита предложения. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"На наш взгляд, первый опыт размещения гособлигаций без лимита предложения можно считать успешным, - отметили в Минфине. - Благодаря гибкости нового подхода за счет размещения пятилетней бумаги нам удалось привлечь рекордный объем заемных ресурсов на одном аукционе - 38 млрд рублей, предоставив лишь умеренную премию к рыночным уровням доходности".

В министерстве добавили, что планируют продолжить практику проведения аукционов по размещению ОФЗ в новом формате.

"При этом не исключено и проведение аукционов с ограничением объемов предложения. Выбор формата аукционов будет зависеть от конкретной рыночной конъюнктуры и предлагаемых типов ОФЗ", - заключили в Минфине.

Ранее 13 февраля министерство разместило ОФЗ выпуска 26223 на 38 млрд рублей под 8,11% годовых, а также выпуска 26224 на 3,88 млрд рублей под 8,37% годовых без лимита предложения. Спрос на аукционах превысил 54,3 млрд рублей и 30,5 млрд рублей соответственно.