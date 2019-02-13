Власти Кировской области рассчитывают создать около пяти крупных молочных комплексов

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Кировская область рассчитывает в ближайшие пять лет построить порядка пяти крупных животноводческих комплексов за счет активной работы по привлечению инвесторов и предоставлению им земли. Об этом в среду сообщил ТАСС глава региона Игорь Васильев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы делаем предложения инвесторам по заходу в Кировскую область и строительству крупных животноводческих комплексов, и в этом мы достаточно успешны. Уже в этом году будет введен в действие комплекс на 3100 голов в Немском районе, это одна из крупнейших ферм в Приволжском федеральном округе (ПФО), также начнется строительство аналогичного комплекса в Малмыжском районе. Мы планируем, что за ближайшее пять лет мы построим около пяти таких крупных комплексов", - сказал Васильев.

Он пояснил, что область привлекает инвесторов, в том числе, предоставляя им земельные ресурсы на выгодных условиях.

"Мы формируем земельный банк, предлагаем компаниям уже готовый продукт в виде земли, которую они могут обрабатывать. Мы готовы тиражировать технологии, которые у нас уже сейчас применяются по удешевлению строительства, по возможности получения льготных кредитов, взаимодействия с министерством сельского хозяйства. Это дает свой эффект", - отметил Васильев.

По словам губернатора, регион планирует нарастить объемы производства молока на 300 тыс. тонн в год.

"У нас есть амбициозная цель добиться [увеличения производства молока до] 1 млн тонн молока, это очень серьезная цифра, которая позволит нам выглядеть достойно на фоне остальных регионов", - сказал Игорь Васильев.

Как ранее сообщал зампред областного правительства Алексей Котлячков, в 2018 году валовой надой молока в Кировской области вырос на 3,3% - до 663 тыс. тонн за счет ввода в эксплуатацию новых ферм и модернизации существующих. По объему производства молока регион занял пятое место в России, по продуктивности дойного стада Кировская область в 2018 году вышла на первую позицию в ПФО и пятую в России.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.