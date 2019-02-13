КРСК примет участие в создании центра реабилитации и санаторного лечения в Пятигорске

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Компания "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) и курортное управление города Кисловодск подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о сотрудничестве и совместной работе по созданию центра реабилитации и санаторно-курортного лечения в Пятигорске Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба КРСК.

"Акционерное общество "Корпорация развития Северного Кавказа" 13 февраля заключило с ООО "Курортное управление" (город Кисловодск) соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта "Создание центра реабилитации и санаторно-курортного лечения в городе Пятигорск Ставропольского края на базе санаторно-курортного объекта "Ленинские скалы", - говорится в сообщении.

По условиям соглашения, КРСК и курортное управление Кисловодска совместно создадут на базе "Ленинских скал" современный комплекс для оказания санаторно-курортных услуг.

"Реализация данного инвестиционного проекта направлена на решение стратегических целей и задач, обозначенных в указе президента РФ от 7 мая 2018 года. Создание современного центра реабилитации и санаторно-курортного лечения в Пятигорске с применением современных методик и использования потенциала термально-минеральных источников и лечебных грязей, фармакотерапии и других эффективных методов восстановительного лечения поможет решению поставленных задач", - цитирует пресс-служба слова гендиректора КРСК Сергея Харитонова.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.