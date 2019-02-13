В Евросоюзе достигли соглашения о реформе авторского права

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Представители Еврокомиссии (ЕК), Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения о реформе авторского права. Об этом сообщил в среду еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип.

"Достигнуто соглашение по авторскому праву", - написал Ансип в Twitter. "Европейцы, наконец, получат современные правила авторского права, подходящие для цифрового века, с реальными преимуществами для всех: гарантированные права для пользователей, справедливое вознаграждение для создателей, ясность правил для платформ", - подчеркнул он.

Ансип отметил, что "благодаря новым правилам интернет-пользователи получат больше возможностей использовать и получать доступ к материалам, защищенным авторским правом". "Спасибо тем, кто вел переговоры, за вашу усердную работу по поиску компромисса. Это большое достижение для Европы", - написал еврокомиссар.

Как отмечает агентство Agence France-Presse, цель этой реформы, обсуждаемой в ЕС с сентября 2016 года, состоит в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий. В центре дебатов были две статьи. Одна из них предполагает создание права издателей прессы в дополнение к авторскому праву. Это позволяет СМИ получать вознаграждение при повторном использовании их материалов агрегаторами - такими, как Google News, - или социальными сетями, например Facebook.

Другая статья направлена на стимулирование таких платформ, как YouTube, лучше вознаграждать создателей контента.