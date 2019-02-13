ТАСС на инвестфоруме в Сочи проведет виртуальную экскурсию по выставке Кабаковых

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Участники Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 14-15 февраля, смогут увидеть специальный проект ТАСС "Люди, которых возьмут в будущее". На стенде агентства посетителей ждет виртуальная экскурсия по выставке знаменитых русских художников Ильи и Эмилии Кабаковых.

Это первый проект ТАСС, созданный в формате видео 360°. Он разработан командой агентства совместно с Третьяковской галереей, где с сентября 2018 года по январь 2019-го проходила ретроспективная выставка "В будущее возьмут не всех". В экспозицию вошло около 100 работ художников - за период почти в шесть десятилетий. Среди них первая тотальная инсталляция Кабакова "Человек, который улетел в космос из своей комнаты", произведение "Лабиринт" и работа "В будущее возьмут не всех", давшая название самой выставке.

Виртуальный тур ТАСС позволяет увидеть всю ретроспективу выставки и отдельные ее эпизоды. Центральной частью спецпроекта стала видеоэкскурсия в формате 360° генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. Благодаря ее комментариям посетители смогут лучше понять творчество Кабакова и оценить тот вклад, который он внес в отечественное и мировое искусство. Помимо видеоэкскурсии, посетители стенда ТАСС смогут также в деталях рассмотреть отдельные экспонаты выставки.

Виртуальный кинотеатр ТАСС расположен на втором этаже (место 61) площадки проведения Российского инвестиционного форума и открыт для посещения все дни работы конгресса. Партнером показа проекта на форуме в Сочи выступил фонд "Росконгресс".

Об Илье и Эмилии Кабаковых

Кабакова называют одним из самых востребованных в мире современных русских художников и одной из ключевых фигур московского концептуализма. В 1980-е годы он обратился к созданию инсталляций, в которых вдохновлялся атмосферой советского коммунального быта. Самая знаменитая из них - "Человек, который улетел в космос из своей комнаты".

Во второй половине 1980-х Кабаков начал работать и выставляться в Европе и США. В это же время его постоянным соавтором стала его жена, художница Эмилия Кабакова. В настоящее время супружеская пара проживает в США. В России их выставки ранее проходили в Центре современной культуры "Гараж", Мультимедиа Арт музее, Государственном Эрмитаже, Третьяковской галерее.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля на площадке главного медиацентра Олимпийского парка. Форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В минувшем году на форуме в Сочи было подписано 538 соглашений на сумму более чем 794 млрд рублей. В нем приняли участие более 6 тыс. представителей из 64 стран.

ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.