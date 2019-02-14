Болсонару заявил, что без пенсионной реформы Бразилия обанкротится к 2023 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что в случае отказа от пенсионной реформы Бразилия обанкротится к 2023 году. Такое мнение он высказал в интервью, которое было показано в среду телеканалом Record.

"Мы обязаны провести пенсионную реформу, потому что в противном случае Бразилия обанкротится в 2022-2023 годах", - сказал Болсонару.

Экс-президент Бразилии Мишел Темер на протяжении последних полутора лет пытался добиться принятия непопулярной пенсионной реформы. Однако бывшему главе государства так и не удалось заручиться поддержкой необходимого числа депутатов для утверждения этой инициативы. Согласно предложенному правительством Темера законопроекту, в стране предлагалось установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 - для женщин. Сейчас пенсия в полном объеме начисляется бразильцам по формуле 85/95: для мужчин необходимо, чтобы сумма возраста и рабочего стажа, во время которого производились отчисления в пенсионный фонд, была не менее 95 лет, для женщин такая сумма должна составлять 85.

Что касается Болсонару, то он отказался отвечать на вопрос о том, какой именно минимальный возраст для выхода на пенсию будет предложен в новом законопроекте. Он отметил, что намерен принять соответствующее решение в ближайший четверг, 14 февраля, посоветовавшись с министрами экономического блока правительства.

Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января. Его мандат рассчитан на четыре года.