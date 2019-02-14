Узбекистан впервые в своей истории разместит еврооблигации на $1 млрд

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /ТАСС/. Узбекистан разместит 14 февраля впервые в своей истории пяти- и десятилетние еврооблигации на Лондонской фондовой бирже. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

"На Лондонской фондовой бирже в среду была открыта книга заявок, которая будет действовать один день, уже к 19:15 по ташкентскому времени (17:15 мск) после открытия торгов объем заказов (спрос) превысил $8,5 млрд, тогда как Узбекистан планирует разместить евробонды на сумму $1 млрд. Ожидается, что книга заказов закроется, а размещение завершится к 13:00 по ташкентскому времени (11:00 мск) в четверг", - говорится в сообщении. Отмечается, что организаторами размещения ценных бумаг выступили "Газпромбанк", JP Morgan Chase и Citibank.

Ранее местные СМИ со ссылкой на вице-премьера, министра финансов Узбекистана Джамшида Кучкарова сообщали, что в будущем 2020 году республика планирует еще одно размещение еврооблигаций. Ожидается, что тогда на международный долговой рынок республика выйдет через "Узпромстройбанк", "Асакабанк", "Ипотекабанк" или Национальный банк.

Эксперты полагают, что доходность выпущенных Узбекистаном пяти- и десятилетних облигаций составит 5% и 6% годовых соответственно.

Евробонды и другие международные ценные бумаги выпускаются государствами или крупными компаниями для привлечения в свою экономику заемных финансовых средств. Инвесторы, которые приобретают подобные бумаги, ежегодно получают доходы, размеры которых зависят от процентных ставок этих бумаг. К концу срока их действия инвесторам возвращают основную сумму долга.