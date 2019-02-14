Роскачество не нашло пельменей высокого качества в российской рознице

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного "Знака качества". Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума руководитель Роскачества Максим Протасов.

Среди основных проблем - остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление ингредиентов, которые не указаны в составе, например, крахмала, загустителей, отметил он. В частности, в двух случаях из 48 обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам, в девяти из 48 выявлены незаявленные компоненты - курица, искусственные добавки.

"К сожалению, до российского "Знака качества" в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей", - сказал Протасов.

При этом Роскачество уже получило обратную связь от производителей: после проверки некоторые из них сообщили, что усилили внутренний контроль на производстве или сменили поставщиков.

"Каждый производитель старается проанализировать проблему и исправить ее. Потому что, если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю", - отметил руководитель Роскачества.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.