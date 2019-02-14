"Ъ": совет директоров ГТЛК одобрил сделку по привлечению инвесторов в порт Лавна

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) под председательством вице-премьера Максима Акимова одобрил сделку по новой схеме развития порта Лавна. Как пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, сделка предполагает, что в капитал ООО "Морской торговый порт Лавна" войдут новые инвесторы.

В настоящее время порт принадлежит на 95% ГТЛК и на 5% совладельцу УГМК и "Кузбассразрезугля" Андрею Бокареву.

По данным газеты, в результате сделки крупнейшими акционерами Лавны с долями по 30% станут "Бизнесглобус", действующий в интересах Андрея Бокарева, и "Центр развития портовой инфраструктуры", которая, по информации источников "Коммерсанта", связана со структурами Бориса и Аркадия Ротенбергов. Кроме того, 25% в активе получит "СДС-Уголь" Михаила Федяева и Владимира Гридина и еще 10% - "РЖД-Инфраструктурные проекты" (подконтрольна РЖД). У ГТЛК останется 5%. В рамках этой сделки порт Лавна был целиком оценен в 1,2 млрд руб.

Участники сделки и Минтранс РФ не стали комментировать изданию данную информацию. В ФАС "Коммерсанту" сообщили, что туда ходатайства о приобретении долей в проекте еще не поступали.

По информации газеты, сделка одобрена при условии, что новые инвесторы дадут юридически обязывающие гарантии загрузки порта. Кроме того, должен быть подписан документ, предусматривающий механизм восстановления контроля в порту в пользу ГТЛК, "если что-то пойдет не так".

О проекте угольного порта Лавна

Ранее ГТЛК и Росморречфлот подписали концессионное соглашение по проекту строительства угольного терминала Лавна в Мурманске. Механизм концессии предусматривает, что концессионер должен построить угольный терминал Лавна мощностью 18 млн тонн, а концедент - обеспечить транспортную доступность и завершить строительство первого этапа существующей железнодорожной инфраструктуры.

Проект строительства комплекса перегрузки угля Лавна в морском порту Мурманск включен в госпрограмму "Развития транспортной системы России", Стратегию развития железнодорожного транспорта, Транспортную стратегию РФ и в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры.

Вложения инвесторов в угольный терминал составят 24 млрд рублей. Первую очередь терминала мощностью 9 млн т планируется запустить в декабре 2019 года, вторую - в декабре 2021 года. Рассматривается возможность строительства к 2023 году третьей очереди мощностью 9 млн т, а также терминала по перевалке минеральных удобрений мощностью 6 млн т в год. Окупаемость проекта будет гарантирована заключением с грузоотправителями контрактов по схеме take-or-pay.