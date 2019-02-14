Парламент Казахстана ратифицировал протокол с Россией о сотрудничестве в поставках нефти

АСТАНА, 14 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана ратифицировал в четверг протокол об изменениях в межправительственном соглашении с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента

Протокол подписан в Москве 3 октября 2018 года. "Изменения предусматривают выведение его Приложения 2 "Перечень нефтепродуктов, запрещенных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан" и Приложения 3 "Перечень нефтепродуктов, запрещенных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Таможенного союза" из-под условий соглашения. Вопросы регулирования ввоза нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорта нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза будут выведены на межведомственный уровень", - рассказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, представляя протокол в Сенате.

Введение этих перечней было необходимостью для гарантированных поставок светлых нефтепродуктов российского производства для насыщения внутреннего рынка Казахстана, а также исключения реэкспорта российского продукта с территории Казахстана. Сейчас после завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов Казахстана стороны договорились вывести перечни нефтепродуктов на межведомственный уровень.

Вносимые в соглашение изменения будут способствовать развитию мобильности при принятии решения по открытию (закрытию) экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ в Казахстане.

После ратификации Сенатом протокол поступит на подпись президенту Казахстана.