"Лукойл" не заинтересован в покупке активов "Нового потока" из-за их долговой нагрузки

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" не заинтересован в покупке активов "Нового потока" из-за их высокой долговой нагрузки, сообщил ТАСС президент нефтяной компании Вагит Алекперов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы рассматриваем любые активы на территории России, но этот актив достаточно сложный. При той кредитной нагрузке он нам неинтересен", - сказал он.

Накануне издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что "Лукойл" сделал Сбербанку предложение о покупке Антипинского НПЗ и месторождений группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова, однако глава Сбербанка Герман Греф отверг его.

В сентябре 2018 года Сбербанк стал владельцем "золотой акции" Антипинского НПЗ, все имущество завода находится у банка в залоге. Кроме того, представители банка вошли в правление ГК "Новый поток".

12 февраля зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", что банк ведет переговоры с кругом потенциальных инвесторов по Антипинскому НПЗ.

Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым. Основной актив "Нового потока" - Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т нефти. В группу также входит Марийский НПЗ мощностью более 1,6 млн т, в управлении находится Афипский НПЗ мощностью 6 млн т.