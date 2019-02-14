Глава РФПИ: санкции Вашингтона в долгосрочной перспективе вредят самим США

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Санкции США против России в долгосрочной перспективе вредят самой Америке. Об этом заявил ТАСС на полях Российского инвестиционного форума глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новый законопроект группы американских сенаторов, предусматривающий ограничительные меры в отношении банковского и энергетического сектора, а также госдолга РФ.

"Те предложения, которые есть, они еще не приняты Конгрессом, идет много обсуждений. Мы считаем, что санкции на самом деле вредят долгосрочно Соединенным Штатам, потому что многие страны уходят от доллара и фактически показывают, что санкции являются неэффективным инструментом. Детали сейчас предсказать невозможно, потому что это все еще будет обсуждаться, но, безусловно, я думаю, что все больше людей понимают, в том числе в Соединенных Штатах, что санкционный инструмент не работает и только наносит вред американским стратегическим интересам", - сказал глава РФПИ.

Законопроект, о котором идет речь, в среду был представлен группой законодателей. Документ предполагает, в частности, введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии американской стороны, имеют отношение к произошедшему в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Законодатели предлагают, в частности, ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.