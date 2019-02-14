Airbus прекратит производство самых больших пассажирских авиалайнеров в 2021 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Европейская корпорация Airbus приняла решение прекратить производство крупнейших в мире серийных авиалайнеров Airbus A380 ("Эрбас А380"), поставки прекратятся в 2021 году. Как сообщил в четверг на своем сайте авиаконцерн, поводом стало то, что компания Emirates из ОАЭ сократила портфель заказов этих самолетов со 162 до 123.

"В результате этого решения у нас нет значительного числа невыполненных заказов А380, следовательно, нет оснований для поддержания производства, несмотря на все наши усилия по продажам с другими авиакомпаниями в последние годы. Это приведет к прекращению поставок А380 в 2021 году", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора компании Томаса Эндерса.

Как отмечает компания, в ближайшие два года Emirates получит еще 14 лайнеров A380. При этом в компании заверили, что будут оказывать техническую поддержку эксплуатируемых самолетов. "Не забывайте, что самолеты А380 будут все равно подниматься в небо еще много лет, и Airbus конечно будет оказывать полную поддержку операторам A380", - добавил Эндерс.

В то же время Emirates заказала у Airbus 40 самолетов A330-900 и 30 лайнеров A350-900. Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, стоимость сделки составляет $21,4 млрд.

Airbus A380 - самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. У первой его версии максимальная вместимость 853 человека, максимальная взлетная масса 575 т, размах крыльев 79,7 м, максимальная дальность полета 15,2 тыс. км, крейсерская скорость 945 км/ч. Первый полет воздушный гигант совершил в апреле 2005 года.