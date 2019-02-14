В кабмине не ожидают роста цен на продукты, связанные с производством сельхозпродукции

НЮРНБЕРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Предпосылок для роста цен на продукты, связанные с производством сельхозпродукции, нет, продовольствия производится достаточно. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Есть фактор повышения НДС и повышение цен на ГСМ. Конечно, это все в цену продукции вкладывают, в динамику роста. Но предпосылок для роста цены, связанных с производством сельхозпродукции, никаких нет. Мы достаточно и в прошлом году произвели "базовых" продуктов, в апреле будет понятен прогноз на производство продукции растениеводства и зерновых, поймем, как будет складываться баланс 2019 года. Сейчас можем сказать, что производим продовольствия вполне достаточно, еще и экспортируем", - сказал он.

В январе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев уже сообщал, что ценовая ситуация в России в отношении основных категорий продовольственных товаров стабильна, рост отмечается в торговых сетях только по отдельным категориям, а Минсельхоз осуществляет еженедельный мониторинг цен.

Ранее Росстат сообщил, что объем сельхозпроизводства в России в 2018 году снизился на 0,6% по сравнению с показателем за 2017 год и составил 5,12 трлн рублей. При этом в 2017 году по сравнению с 2016 годом рост сельхозпроизводства составлял 3,1%.