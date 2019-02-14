Новгородская область оптимизирует бюджет для реализации нацпроектов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Новгородская область намерена в 2019 году оптимизировать расходы бюджета для полноценного финансирования национальных проектов, в которых участвует регион. Одной из мер по экономии расходов станет изменение процедуры госзакупок, сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"При том, что формально софинансирование для нашего региона [по нацпроектам] установлено 97% на 3%, по факту у нас получается где-то порядка 82% на 18%. Потому что, например, по нацпроекту поставляется оборудование, но под это оборудование нужно ремонтировать помещение, набирать персонал, переобучать персонал - конечно, это чуть дороже, чем изначально предполагалось. Мы это понимаем, и ключевой вызов для нас - это за счет мер по оптимизации бюджета найти недостающие проценты внутри своих расходов", - рассказал Никитин.

Глава региона добавил, что в следующем году региональные власти рассчитывают скорректировать существующее соотношение за счет дотаций из федерального бюджета. По словам губернатора, одной из мер для оптимизации бюджета стало изменение структуры закупок.

"Например, у нас в один день все учреждения одно и то же изделие закупают на одной площадке и сразу появляется минимальная цена. На всех закупках, которые в эту систему вошли, мы уже видим экономию 7% - это сотни миллионов рублей. Задача - чтобы в эту систему зашли все закупки, и мы бы получили ресурсы чтобы, софинансировать нацпроекты", - рассказал Никитин. Губернатор отметил, что регион пересматривает энергоэффективность ряда госучреждений - школ и больниц.

"По оценкам экспертов, миллионов 100-150 мы переплачиваем за коммунальные услуги, потому что где-то нет счетчиков, где-то они не поверены", - пояснил он. При этом, по словам главы региона, Новгородская область участвует в большинстве национальных проектов. "Я поставил задачу правительству войти во все нацпроекты, которые предполагают региональный разрез <…> Например, нацпроект "Наука" не предполагает регионального разреза, он предполагает заявительный характер со стороны университетов, но здесь наш университет будет участвовать, мы тоже туда обязательно придем", - пояснил глава региона.

В декабре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил паспорта 12 национальных проектов: "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Культура", "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Наука", "Образование", "Производительность труда и поддержка занятости", "Экология" и "Цифровая экономика". Они будут реализовываться до 2024 года.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году реализация национальных проектов. Организатор фонд "Росконгресс", ТАСС генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.