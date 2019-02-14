Порядка 9 млрд рублей потребуется на ремонт новгородской ливневой канализации

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Ремонт ливневой канализации в Великом Новгороде, которая находится в неудовлетворительном состоянии, требует порядка 9 млрд рублей вложений. Проект по ее ремонту подготовят в ближайшие два-три года, сообщил в четверг в интервью ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"У нас есть <…> проблема - это качество стоков на улицах, когда вода образует огромные лужи, это портит и асфальт, и вид города. Решать это можно только за счет [ремонта] ливневки, <…> у городского водоканала есть четкая программа, как этой историей заниматься. Постепенно, я думаю, в ближайшие года два-три мы выйдем на проект и будем искать по какой-то модели финансирование на эту работу <...> Для того, чтобы полностью это [ремонт] перекрыть, <...> нам нужно порядка 9 млрд рублей", - рассказал Никитин.

Он уточнил, что, учитывая собственные доходы города в размере 2 млрд рублей и направляемых из регионального бюджета средств, Великий Новгород получает 5 млрд рублей суммарно из 9 млрд необходимых. "Конечно, сумма абсолютно неподъемная, и сейчас мы начинаем с того, что ведем ту работу, которая связана с наладкой ливневки в самом городе", - пояснил глава региона.

По данным администрации Великого Новгорода, ливневая канализация областного центра составляет 234 км сетей, и, по данным властей города, они находятся в "неудовлетворительном состоянии - очистные сооружения на сетях отсутствуют". Ранее губернатор также отмечал, что состояние городской канализации негативно сказывается на реке Волхов, которая используется для водоснабжения всего города.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.