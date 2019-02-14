Минэнерго обсуждает переход на долгосрочные тарифы в электроэнергетике

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минэнерго РФ обсуждает переход на долгосрочное тарифное регулирование в электроэнергетической сфере на уровне инфляции минус 0,1%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на сессии в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы говорили также о необходимости внедрения в электросетевом комплексе долгосрочных тарифов. Это та цель, мотивация, которая позволяет планировать деятельность сетевого комплекса. Обсуждаем долгосрочные тарифы на 10 лет на уровне инфляция минус 0,1%", - сказал он.

Новак напомнил, что в электроэнергетике есть "ряд накопленных проблем", и для их решения в ближайшее время будет принята соответствующая нормативная база.

В частности, по словам министра, в России нет системы стимулирования для отказа потребителей от дополнительной зарезервированной мощности. Резерв на сегодняшний день, отметил он, составляет примерно 90 ГВт мощностей.

Также глава Минэнерго сообщил, что в России растет объем перекрестного субсидирования. "Проблема - перекрестное субсидирование, которое в настоящее время не уменьшается, а наоборот, наращивается и большим бременем ложится на предприятия, особенно малого и среднего бизнеса, тарифы, создает высокую нагрузку, стимулирует наши предприятия переходить на распределенную генерацию, на собственную генерацию, что, в свою очередь, как снежный ком ухудшает положение электросетевых комплексов", - добавил министр.