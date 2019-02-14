Умер автор теории "физической экономики" Линдон Ларуш

ТАСС, 14 февраля. Американский экономист и политический деятель Линдон Ларуш умер на 97-м году жизни. Об этом сообщается в среду на сайте основанного им движения.

"Линдон Ларуш - младший, философ, ученый, поэт и государственный деятель умер во вторник, 12 февраля, в возрасте 96 лет", - говорится в сообщении.

Линдон Ларуш - американский экономист и политик- нонконформист, автор так называемой теории "физической экономики" и противник монетаристских концепций. Ларуш позиционировал себя как друга России, где у него немало приверженцев. Он неоднократно бывал в РФ и выступал перед различными аудиториями. Экономист считал Россию одним из ключевых игроков на мировой арене и утверждал, что РФ вместе с Китаем, Индией, США и рядом других стран могут спасти мир от крупнейшего в истории кризиса.

Как сообщает телеканал NBC, Ларуш восемь раз баллотировался на пост президента США. Впервые свою кандидатуру он выдвинул в 1976 году, после чего участвовал во всех президентских кампаниях вплоть до переизбрания Джорджа Буша - младшего в 2004 году.