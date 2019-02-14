Работы по ликвидации ущерба экологии в Дзержинске планируется завершить в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Работы по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в городе Дзержинске Нижегородской области находятся в завершающей стадии. Завершить их планируется в 2019 году, сообщил в четверг губернатор Глеб Никитин, выступая на панельной сессии "Экология как индикатор качества" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее сообщалось, что в июне 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО "Игумново", а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море". Общий объем отходов по этим трем объектам составляет 13,3 млн тонн. В апреле 2018 года правительство РФ выделило Нижегородской области дополнительные 3,3 млрд рублей на проведение работ. Общая стоимость работ по рекультивации свалок оценена в 7,2 млрд рублей.

"Работа находится на финишной прямой. Мы действительно находимся в графике по соглашениям, которые заключены и с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, и с подрядчиком. Надеюсь, что в этом году поставим окончательную точку в этой одиозной истории", - сказал Никитин.

Он подчеркнул, что Нижегородская область готова поделиться опытом с другими регионами по уничтожению объектов накопленного экологического ущерба.

"Объекты накопленного ущерба все уникальные, и для каждого нужно разрабатывать особую технологию, причем делать это зачастую с листа. Не всегда на этапе первоначального выбора заказчика понятно, кто может разработать проектную документацию, какие технологические решения могут быть заложены в ее основу, какие суммы могут быть применены. С учетом того, …что проектная документация и собственно проект на завершающей стадии, мы можем предложить другим регионам использовать как эти технологии, так собственно и оборудование, созданное в ходе реализации проекта, для ликвидации объектов на территории других регионов", - отметил Никитин.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году реализация национальных проектов. Организатор фонд "Росконгресс", ТАСС генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.