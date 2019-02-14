Минстрой дал разъяснения жилинспекциям по контролю платежек за вывоз мусора

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ дал необходимые разъяснения органам жилищного надзора в регионах по контролю платежных документов за обращение с мусором. Об этом сообщил в четверг ТАСС на Российском инвестиционном форуме замглавы министерства Максим Егоров.

"Все необходимые разъяснения жилищным инспекциям регионов даны, мы обращались к управляющим компаниям по поводу исключения из платежек оплаты твердых коммунальных отходов, когда она не была отдельной строкой. Минстрой держит ситуацию под строгим контролем, обобщаем данные, которые поступают из органов жилнадзора и оперативно реагируем",- сказал он, отметив, что Минстрой начал разъяснять новые особенности формирования платежек с октября 2018 года.

С 1 января 2019 года 70 из 85 субъектов РФ перешли на новую систему обращения с отходами. Ответственность за обращение с отходами передали от разрозненных компаний крупным региональным операторам. Ранее Госдума в ходе мониторинга реализации реформы по обращению с отходами зафиксировала, что в некоторых регионах, перешедших на новую систему, в счетах за коммунальные услуги платеж за вывоз мусора остался спрятанным внутри, хотя он должен стоять отдельной строкой.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.