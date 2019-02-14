Глава Пенсионного фонда: принятие закона об ИПК увеличит финансовую грамотность населения

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Внедрение системы индивидуального пенсионного капитала увеличит финансовую грамотность населения. Такое мнение выразил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме.

"Мы надеемся, что с принятием ИПК [закона об индивидуальном пенсионном капитале], где предусмотрено сотрудничество работника и работодателя, граждане будут практически принимать участие в этом продукте, и это увеличит финансовую грамотность в этой сфере", - сказал Дроздов.

ЦБ и Минфин разработали концепцию об индивидуальном пенсионном капитале в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. В одной из версий концепций об ИПК предполагалось, что ставка отчислений на накопительную пенсию по умолчанию будет увеличиваться на 1 п.п. каждый год от 0 до 6% от зарплаты работника.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что законопроект об ИПК предусматривает период от полутора до пяти лет, в течение которого гражданин может принять решение о конвертации имеющихся у него пенсионных накоплений в ИПК.

Планируемый механизм выражения согласия гражданина на отчисление взносов из своей зарплаты на накопительную пенсию Швецов тогда не раскрыл. Способ вступления в систему ранее стал предметом дискуссий в правительстве - ЦБ и Минфин предлагали механизм автоматического включения граждан в систему с возможностью отказа (автоподписка), но против такого способа возражал Минтруд. Позднее от автоподписки было решено отказаться.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.