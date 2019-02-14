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Санкции в отношении России
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Российский фондовый рынок открылся падением на фоне подготовки новых санкций США

В частности, обыкновенные акции и "префы" Сбербанка упали на 2,6% и 2,1% соответственно, акции ВТБ - на 1,8%, а "Яндекса" - на 1,4%
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Акции крупнейших российских компаний и банков на открытии рынка снижаются на 2-3% на фоне подготовки новых санкций США в отношении России.

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Как свидетельствуют данные Московской биржи, обыкновенные акции и "префы" Сбербанка упали на 2,6% (максимально - на 3,5%) и 2,1% соответственно, расписки "Русагро" - на 1,9%, акции ВТБ - на 1,8%, АФК "Система" - на 1,4%, "Роснефти" - на 1,4%, "Яндекса" - на 1,4%, ОГК-2 - на 1,4%, расписки En+ - на 1,3%.

Кроме того, индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 1,3% и составил 2453,05 пункта, индекс РТС - на 2,2%, до 1164,89 пункта.

На 10:30 мск падение индексов замедлилось - индексы Мосбиржи и РТС уменьшились на 0,8% и 1,8%, до 2464,76 пункта и 1169,29 пункта соответственно.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий намерена предложить законопроект, предусматривающий введение новых экономических санкций в отношении России в связи с якобы имевшим место российским вмешательством в американские выборы и кризисом на Украине. Если проект закона будет принят Конгрессом и одобрен президентом США Дональдом Трампом, он будет включать новые ограничительные меры в отношении российского банковского и энергетического секторов, а также госдолга РФ.

В новость были внесены изменения (10:48 мск) - добавлена информация после третьего абзаца

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииТрамп, Дональд
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