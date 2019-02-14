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Санкции в отношении России
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Правительство России допускает возможность господдержки банков в случае новых санкций

Министр финансов Антон Силуанов отметил также, что совместно с ЦБ создана достаточная база для реагирования на такие ограничения
Министр финансов Антон Силуанов Сергей Карпухин/ТАСС
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Министр финансов Антон Силуанов
© Сергей Карпухин/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ совместно с Банком России создало достаточную базу для реагирования на возможные новые санкции США в отношении российских банков. В том числе в случае санкций возможна господдержка кредитных организаций. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

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"Мы уже проходили несколько этапов таких санкций. Все они неприятные, но с другой стороны мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми. Если речь идет о банках, то мы с Центральным банком создали необходимые буферы, возможности для реагирования на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках", - сказал он.

Силуанов отметил, что в случае распространения американских санкций на госдолг РФ, иностранные инвесторы тоже пострадают. "Мы видим сейчас интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Так что это в первую очередь ударит по иностранцам", - сказал первый вице-премьер.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичСШАРоссияСанкции в отношении России
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