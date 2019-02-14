"Россети" планируют экспортировать технологии цифровой трансформации электросетей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети" может начать экспорт технологий цифровой трансформации электросетевого комплекса России, сообщил на сессии по цифровой трансформации в ходе Российского инвестиционного форума генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.

"Все то, что мы отрабатываем в практике, позволяет нам потенциал наших технологий дальше реализовать и экспортировать в другие страны, на зарубежные рынки", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в основе цифровой трансформации лежит совершенствование единой технической политики компании с учетом необходимых изменений технологических и корпоративных процессов.

Цифровая трансформация обеспечит российский рынок современными технологическими решениями, применяя которые компания обеспечит преимущество в темпах снижения удельных операционных и инвестиционных затрат, оптимизирует развитие, содержание инфраструктуры и структуру управления технологическими процессами.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.