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ПФР заранее сообщит россиянам размер будущих пенсий

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов уточнил, что планируется оповещать тех, кому до выхода на пенсию осталось еще 15-20 лет
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) запустит проект, в рамках которого россияне, еще не вышедшие на пенсию, узнают заранее размер будущих выплат. Об этом сообщил в четверг глава ПФР Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме.

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"Мы собираемся запустить проект "Моя пенсия", чтобы вовлечь ту аудиторию, которая уже имеет некоторую трудовую историю, но им еще 15-20 лет до пенсии, и адресно идти к ним через роботизированную рассылку, через моделирование жизненных ситуаций... [мы планируем] рассказать им, какую бы они получили пенсию, если бы они работали в том же объеме, что сейчас, и что надо сделать, чтобы за оставшееся время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования", - сказал Дроздов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
Пенсионный законРоссияДроздов, Антон ВикторовичРоссийский инвестиционный форум - 2019
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