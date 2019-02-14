Внешнеторговый оборот Орловской области вырос более чем на четверть в 2018 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Орловской области вырос на 28% в 2018 году, регион сотрудничает в 88 странами мира, сообщил в четверг ТАСС глава региона Андрей Клычков в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"По 2017 году мы зафиксировали рост в 23% от всего внешнеторгового оборота, в 2018 году - прирост 28%". Сегодня мы вышли на 88 стран, с кем у нас налажен внешнеторговый оборот - это и экспорт, и импорт, - сказал он.

Клычков отметил, что в 2019 году у региона стоит задача кратно увеличить экспортный потенциал. Ставка сделана на аграрную сферу, в частности, на продукцию глубокой переработки зерна.

Основными партнерами Орловской области считаются Латвия, Казахстан, Республика Беларусь, Германия. Экспортируется зерно, мясо, керамическая плитка, насосы для нефтеперерабатывающих и газовых станций.

Согласно справке, размещенной на сайте Центрального таможенного управления, товарооборот Орловской области в 2017 году составил $458 млн.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.