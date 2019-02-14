В РФ создан межрегиональный авиационный кластер предприятий-поставщиков для проекта МС-21

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Три первых региона - Нижегородская, Ульяновская и Иркутская области - сформировали российский межрегиональный авиационный кластер. Соответствующее соглашение заключили в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернаторы регионов Глеб Никитин, Сергей Морозов, Сергей Левченко, а также председатель наблюдательного совета межрегионального авиационного кластера, вице-президент корпорации "Иркут" Василий Прутковский.

По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, региональная структура кластера определена исходя из концентрации предприятий-поставщиков, участвующих в разработке и производстве инновационного среднемагистрального авиалайнера МС-21, на территории областей. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, участие в кластере даст возможность авиапредприятиям регионов получать федеральные субсидии в объеме 50% от инвестиционных затрат. В свою очередь, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил в интервью ТАСС, что соглашение позволит помочь региональному бизнесу.

"Вся страна сейчас с замиранием сердца смотрит, как проходят летные испытания МС-21 <…> Сегодня мы заключили соглашение о том, чтобы те регионы, которые участвуют в этом проекте, имели возможность достаточно быстро помогать своему бизнесу участвовать в этом грандиозном проекте. И второе - мы все имеем желание, чтобы в Ульяновске появился огромный центр кастомизации, центр, который будет позволять вести предпродажную и послепродажную подготовку этого самолета, и потом техническое обслуживание этого самолета", - сказал Морозов.

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, чтобы создать самолет, необходима кооперация сотни предприятий. "Соглашение, подписанное тремя субъектами РФ, позволит шире развивать сотрудничество по созданию самолетов будущего. В регионах, связанных с гражданским авиастроением, должны появляться элементные производства", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.