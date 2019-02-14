В ЦБ оценили возможный эффект от будущих санкций в отношении России

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Эффект от возможного введения новых санкций США в отношении России будет меньшим, чем от введенных ранее, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Даже если законы по санкциям будут приняты, у нас достаточно большой опыт работы в условиях санкций. Мы гораздо более подготовлены в области финрынка, чем другие страны, поэтому эффект, которые эти санкции оказывали в 2014 году, он будет сейчас гораздо меньше", - считает Швецов.

Законопроект, о котором идет речь, в среду был представлен группой законодателей США. Документ предполагает, в частности, введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии американской стороны, имеют отношение к произошедшему в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Законодатели США предлагают, в частности, ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.