Росатом модернизирует инфраструктуру ЖКХ в Удмуртии

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава республики Удмуртия Александр Бречалов и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве по реализации на территории региона совместных проектов и инициатив, которое подразумевает сотрудничество в сфере модернизации инфраструктуры ЖКХ и "умного города". Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Подписанные договоренности направлены на внедрение комплекса современных технических и организационных решений по управлению ресурсами и предоставлению услуг в сфере ЖКХ. Соглашения позволят значительно развить коммунальную сферу, повысить комфорт проживания и деловую активность на территории республики.

Одним из первых совместных шагов станет инвестиционный проект модернизации систем водоснабжения и водоотведения в "атомном" городе Глазове. Проект находится в проработке и уже имеет высокую степень готовности. Реализация проекта позволит комплексно решить проблему ремонта ветхих сетей и строительства новых коммуникаций, а также модернизации системы водоочистки.

"В настоящее время большинство российских городов сталкиваются с одними и теми же проблемами, в числе которых - обветшание и моральное устаревание инфраструктуры ЖКХ. Переломить эту ситуацию позволит такой эффективный взаимовыгодный финансовый механизм взаимодействия государства и частного бизнеса, как концессионное соглашение. С его помощью можно не только модернизировать системы, например, водоснабжения и водоотведения, но и качественно преобразовать их за счет внедрения цифровых технологий и элементов "Умного водоканала", - сказал глава Росатома.

"Умный город" - бизнес-направление, которое активно развивает Росатом. Оно включает в себя цифровизацию городской среды, цель которой - превратить города присутствия Росатома в территории устойчивого роста с высоким индексом человеческого капитала.

Интегратор решений Госкорпорации "Росатом" по направлению "Умный город" - ООО "Русатом Инфраструктурные решения".

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.