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Санкции в отношении России
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Минэнерго изучит возможное влияние обсуждаемых новых санкций на российскую энергетику

Глава ведомства Александр Новак отметил, что пока министерство не располагает достаточным объемом информации для оценки возможных рисков

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики России планирует изучить возможное влияние обсуждаемых новых санкций США на российскую энергетику. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Мы посмотрим, изучим. Пока нет информации", - сказал он.

Министр добавил, что пока министерство не располагает достаточным объемом информации, чтобы просчитать возможные риски.

Во вторник группа законодателей США представила законопроект, который, в частности, предполагает введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ. Они, по версии американской стороны, имеют отношение к произошедшему в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме того, американские законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСанкции в отношении России
Российский инвестиционный форум - 2019
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