В Тульской области запустят производство пищевой соли за 3,2 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Российская компания "Кекстон" вложит более 3,2 млрд рублей в организацию производства пищевой соли на площадке особой экономической зоны "Узловая" в Тульской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта подписали губернатор региона Алексей Дюмин и генеральный директор "Кекстон" Виктор Лабусов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Проект предусматривает строительство производства выварочной пищевой соли мощностью 160 тыс. тонн в год в индустриальном парке "Узловая". Объем инвестиций составит более 3,2 млрд рублей, планируется создать 65 рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

По словам Дюмина, новое производство будет способствовать импортозамещению, так как в РФ более 40% пищевой соли приобретается за рубежом. "Тульская область обладает крупнейшими в Центральном федеральном округе запасами каменной соли, и у нас есть огромный потенциал для дальнейшего развития ее добычи", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Компания "Кекстон", по данным пресс-службы, в 2016 году получила лицензию на право добычи поваренной соли на Новомосковском месторождении. Объем разведанных и утвержденных запасов каменной соли на данном участке составляет 96 млн тонн. О сроках реализации инвестпроекта пока не сообщается.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.