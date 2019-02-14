"Почта России" оснастила отделения 50 тыс. терминалами для безналичной оплаты

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. "Почта России" совместно с "Почта Банком" установили 50 тыс. терминалов для оплаты услуг банковской картой. Около 60% pos-терминалов заработают в малых городах и сельской местности, говорится в сообщении почтового оператора. Эквайринговое сопровождение почтового оператора осуществляет "Почта Банк".

Клиенты "Почты России" смогут оплачивать через терминалы почтовые услуги, покупку конвертов, марок, канцелярской продукции, печатной периодики и товаров собственной почтовой розницы.

"Оснащение почтовых отделении платежными терминалами - это важный шаг, направленный на повышение качества клиентского сервиса. Необходимо также отметить социальную значимость проекта. Благодаря ему во многих населенных пунктах возможность оплаты картой появилась впервые", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Почты России" по финансовому бизнесу Владимира Салахутдинова.

По данным почтового оператора, на данный момент pos-терминалы установлены в 37 тыс. отделений почтовой связи по всей России. Отделения, еще не оборудованные терминалами, будут оснащаться ими по мере модернизации, указали в "Почте России".