ФАС и РАН разработают систему по выявлению картелей на электронных торгах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/ Управление по борьбе с картелями ФАС России и Российская академия наук (РАН) договорились о создании автоматизированной системы, которая позволит выявлять следы картельных соглашений на электронных торговых площадках. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник управления Андрей Тенишев.

"Мы провели переговоры с руководством академии наук РФ о том, что мы создаем и совершенствуем систему, которую мы условно назвали "Большой цифровой код", по отслеживанию, выявлению и фиксации следов картельных соглашений на электронных торгах", - сказал Тенишев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, около 85% картельных соглашений приходится именно на торги на электронных площадках, где остается множество следов. "Вся эта база данных хранится с 2012 года, когда начали работать первые электронные площадки. Это те электронные следы, которые можно анализировать через определенные алгоритмы, можно выстраивать определенные математические модели поведения", - пояснил Тенишев.

Больше всего подобных нарушений фиксируются в строительном комплексе, фармацевтике и сфере питания, добавил начальник управления.